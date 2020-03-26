В Ливии убиты близкие соратники Хафтара
Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожили двух близких соратников главы так называемой ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Как сообщает Anadolu, командующий гарнизоном города Сирт генерал Салим Диръяк и его помощник Каддафи ас-Садаи были убиты ударом с БПЛА в районе Вешка.
Агентство также отмечает, что в ходе боевых действий было выведено из строя большое количество военной техники армии Хафтара.
На сайте телеканала 218, вещающего из подконтрольного Хафтару города Бенгази, было размещено подтверждение гибели Диръяка и ас-Садаи.