Бакинская мэрия предупреждает: не доверяйте самозванным белым человечкам

Различные коммунальные службы столицы, используя специальные дезинфицирующие средства, проводят дезинфекцию во дворах жилых домов, въездных блоках, лифтовых кабинах, лестничных клетках, контейнерных площадках во дворах и местах, наиболее часто используемых жителями.

Как сообщал ранее haqqin.az, Исполнительная власть Баку усилила неотложные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Вместе с тем, в некоторых источниках распространяется информация о том, что некоторые люди, обманным путем выдавая себя за представителей Исполнительной власти, пытаются оказать платные услуги по дезинфекции.

Исполнительная власть Баку заявляет, что работы по дезинфекции во дворах жилых домов, находящихся на балансе государства, въездных блоках, лифтовых кабинах, лестничных клетках, контейнерных местах проводятся за счет государственных средств и никакие деньги за это требоваться не могут.

Если люди столкнутся с подобными случаями, Исполнительная власть Баку призывает немедленно обратиться в правоохранительные органы, либо на горячую линию Исполнительной власти Баку (012) 492-63-11.