Названа возможная дата открытия Олимпиады в Токио

Как уточнил собеседник издания, окончательное решение ожидается в течение нескольких недель. При этом на 29 марта запланирована экстренная встреча членов Международного олимпийского комитета, передает РБК.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность проведения церемонии открытия соревнований 23 июля 2021 года, пишет New York Times со ссылкой на источник.

24 марта МОК объявил, что ОИ-2020 отложены на год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха было заявлено, что состязания состоятся не позднее лета 2021 года и сохранят название «Токио-2020». До этого Норвегия, Австралия и Канада отказались отправлять своих спортсменов на Игры, а Олимпийский комитет США попросил перенести старт соревнований.

По изначальным планам летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.