Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 38 309, скончались 2 640 человек, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.

"За прошедшие сутки выявлен 2 901 новый случай заражения коронавирусом, всего – 38 309. К настоящему моменту выздоровел 12 391 больной. Скончались 123 человека по всей стране, общее число жертв достигло 2640", - написал он в Twitter.

Наибольшее число заражений за сутки на данный момент составляет 3 076 случаев, которые были выявлены накануне, антирекорд по жертвам – 157 погибших.