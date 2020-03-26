Супруга премьера Канады победила коронавирус
Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Софи, вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Я чувствую себя намного лучше и получила от моего лечащего врача и Минздрава Оттавы сообщение, что со здоровьем все в порядке», — написала Софи Грегуар-Трюдо, передает РБК.
Жена главы канадского правительства поблагодарила тех, кто выражал ей пожелания скорейшего выздоровления, и выразила поддержку всем людям, которые сейчас страдают от коронавирусной инфекции COVID-19.
О заболевании Грегуар-Трюдо сообщил офис премьер-министра 13 марта. Супруга главы кабмина прошла тест после рекомендаций врачей, и он оказался положительным. Вместе со своим мужем Джастином Трюдо Софи отправилась на двухнедельный карантин.
Согласно актуальным данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Канаде выявлено 5 655 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. В стране зафиксированы 61 летальный исход и 466 выздоровевших. С 16 марта в стране закрыты границы. Въезд в Канаду разрешен только гражданам страны и членам их семей, дипломатам, гражданам США и экипажам самолетов.