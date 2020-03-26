Супруга премьера Канады победила коронавирус

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Софи, вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я чувствую себя намного лучше и получила от моего лечащего врача и Минздрава Оттавы сообщение, что со здоровьем все в порядке», — написала Софи Грегуар-Трюдо, передает РБК.