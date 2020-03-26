Традиционная китайская медицина вылечила от коронавируса 90% китайцев

Согласно информации, исходя из погодных условий в центральнокитайском городе Ухань в период вспышки COVID-19, лаборатория ABSL-2 при Институте ТКМ в Академии китайской традиционной медицины создала модель мыши в условиях соответствующих уровней холода и влаги. Исследователи заставили лабораторных мышей заразиться человеческим коронавирусом HCoV-229E и создали животную модель, которая имеет сходные патологические изменения с COVID-19, пишет газета "Кэцзи жибао".

Исследователи из китайской медицинской лаборатории создали модель мыши с целью оценить эффект препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) в лечении новой коронавирусной пневмонии (COVID-19), передает агентство Turan со ссылкой на Синьхуа.

Специалисты оценили эффект ТКМ против заражения коронавирусом посредством мониторинга ряда показателей вируса, желудочно-кишечных функций животных, иммунитета и воспалительных факторов. Результаты исследований показали, что выбранные лекарственные средства могут значительно уменьшить воспалительные повреждения в легких мышей и вирусную нагрузку на ткани легких этих животных, а также повысить долю иммунных клеток в периферической крови мышей.

"Лечение заболеваний с помощью TКM сосредоточено лишь на симптомах, вызванных вирусом, а не на типе самого вируса", - разъяснила Цуй Сяолань, директор лаборатории.

Основываясь на данных модели, было выбрано 16 видов препаратов ТКМ при лечении COVID-19.

Клиническое наблюдение показывает, что традиционная китайская медицина доказала свою эффективность в лечении более чем 90 процентов подтвержденных пациентов с COVID-19 в континентальной части Китая, заявила секретарь парткома Государственного управления по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР Юй Яньхун.

В свою очередь, академик Инженерной академии Китая Чжан Боли сообщил, что западная медицина предлагает необходимые меры по жизнеобеспечению, такие как поддержка дыхания и кровообращения, в то время как TКM обращает основное внимание на улучшение физических показателей и иммунной функции пациентов.