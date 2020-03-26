Эльхан Мамедов на связи с УЕФА: «Нам следует быть терпеливыми и ждать»

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов заявил, что Ассоциация постоянно находится в контакте с УЕФА и обсуждает дальнейшие возможные сценарии развития событий в европейском футболе.

Как известно, в Европе приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского. Не проводятся матчи еврокубков и игры с участием сборных.

«Конечно, ситуация необычная. Распространение вируса COVID-19, его пандемия, можно сказать, повлияла на все сферы жизни, - цитирует Эльхана Мамедова сайт АФФА. – Естественно, спорт и, в частности, футбол – не исключение. Мы ежедневно на связи с нашими коллегами из других национальных ассоциаций. Постоянно общаемся с руководством Профессиональной футбольной лиги и клубов, систематически консультируемся с УЕФА. Обсуждаем различные сценарии, которые зависят от дальнейшего развития событий. В таких ситуациях необходимо взаимное сотрудничество и, конечно же, в первую очередь нужно выполнять рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров. Потому что самое важное – беречь здоровье.

Физическая форма футболистов тоже обсуждается. Понятно, что перед восстановлением соревнований футболистам будет предоставлен период для подготовки.

Все мы понимаем, что в европейской зоне, к которой принадлежит и Азербайджан, изменения в графике игр национальных команд и клубов неизбежны. А пока нам следует быть терпеливыми и ждать».