В Испании за сутки от коронавируса умерли 838 человек

Число умерших людей с коронавирусом COVID-19 в Испании за сутки выросло на 838, сообщает испанская телерадиовещательная корпорация RTVE со ссылкой на данные Минздрава. Общее число умерших достигло 6 528 человек.

В Испании сейчас подтверждено 78 797 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 709. Накануне сообщалось о 72 248 заболевших и 5 690 умерших. С пятницы на субботу в стране от инфекции умерли 832 человека.

Больше всего случаев заражения сейчас зарегистрировано в Мадриде (21 520) и Каталонии (15 026), передает Коммерсант.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), Испания находится на втором месте по числу жертв после Италии, по количеству зараженных — на четвертом после США, Италии и Китая. По их подсчетам, в Италии зарегистрировано более 10 тыс. смертей, число зараженных превысило 92 тыс., прирост за сутки составил 889 человек, вылечились более 12 тыс.