Турнир FIFA20 для всех жителей Азербайджана

В этих соревнованиях может принять участие любой человек, проживающий в Азербайджане. Играть можно, находясь дома, что в нынешних условиях особо важно, так как является абсолютно безопасным. Тем самым киберспорт вновь доказывает свою универсальность и демонстрирует то, что это вид спорта будущего.

Предстоящие турниры позволят молодежи более интересно проводить свободное время, которого сейчас много, а также заработать денежные призы и подарки. Турниры по FIFA20 стартуют сегодня и будут проходить под девизом #evdəqalevdənoyna. Участники будут поделены на три группы – 6-12 лет, 13-18 лет и старше 18 лет.

Для того, чтобы принять участие в турнире, нужно обратиться в Gaming League Azerbaijan через инстаграм и фейсбук.