Пять городов Казахстана закрывают на карантин

Пять городов Карагандинской области Казахстана с 30 марта будут закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.

"На карантин с 30 марта закрываются Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай", - сообщили в пресс-службе.

В Казахстане подтвержден 251 случай коронавируса, один из них с летальным исходом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин. В Карагандинской области Казахстана зарегистрировано семь случаев.