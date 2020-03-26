«Азеригаз» запускает новую социальную кампанию

Производственное объединение «Азеригаз» запускает социальную кампанию в поддержку мер, предпринимаемых правительством Азербайджана по предотвращению угрозы коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО.

Согласно информации, ПО «Азеригаз» будет помогать абонентам старше 65 лет, которые с 29 марта не покидают свои дома в соответствии с призывами #evdəqal. Связавшись с Call Center 104/185 ПО лица этой возрастной категории могут сообщить, в чем они нуждаются. Они также могут отправить Whatsapp сообщение по номеру (+99477) 3 104 104.

Следует отметить, что внимание, прежде всего, будет уделено вопросам, связанным с газовым хозяйством. Например, при необходимости загрузить средства на карту абонента старше 65 лет, его карту возьмут в этих целях и возвратят владельцу после загрузки суммы. В случае любой неисправности бытовых газовых приборов она будет устранена безвозмездно.

В то же время, в дополнение к этим услугам, ПО солидарно со всеми другими правительственными учреждениями, предоставляющими иные социальные услуги абонентам этой возрастной группы, и готово работать с ними на этой ниве.

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