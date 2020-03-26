Бакинские транспортники не оставят людей на улицах еще пять экспресс-маршрутов
В связи с ограничением работы станций метро в рамках особого карантинного режима Бакинское транспортное агентство организует дополнительно еще пять специальных экспресс-маршрутов, говорится в сообщении БТА.
Согласно информации, с завтрашнего дня по маршрутам M3, M4, M5, M6 и M7 будут курсировать автобусы ООО BakuBus. Автобусы будут останавливаться на остановках, выделенных для экспресс-маршрутов, с интервалами в зависимости от потребностей пассажиров.
Маршруты организованы в нижеследующем порядке:
1. M3 – станция метро «Кёроглу» – станция метро «28 Мая»;
2. M4 – станция метро «20 Января» – парк Самеда Вургуна;
3. M5 – станция метро «Кёроглу» – станция метро «20 Января»;
4. M6 – станция метро «Ахмедли» – парк Самеда Вургуна;
5. M7 – станция метро «Иншаатчылар» – станция метро «Нариман Нариманов».
Автобусы по этим маршрутам будут работать с 09:00 до 17:00.
График работы организованных ранее экспресс-маршрутов M1 и M2 остается неизменным, то есть с 06:00 до 22:00.
В БТА добавили, что движение пассажирских автобусов регулярных маршрутов будет продолжено в обычном режиме. Число выпускаемых на линию автобусов будет регулироваться в зависимости от пассажиропотока.
"Просьба к пассажирам – без надобности из дома не выходить", - призвали в БТА.