В связи с ограничением работы станций метро в рамках особого карантинного режима Бакинское транспортное агентство организует дополнительно еще пять специальных экспресс-маршрутов, говорится в сообщении БТА.



Согласно информации, с завтрашнего дня по маршрутам M3, M4, M5, M6 и M7 будут курсировать автобусы ООО BakuBus. Автобусы будут останавливаться на остановках, выделенных для экспресс-маршрутов, с интервалами в зависимости от потребностей пассажиров.