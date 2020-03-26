Минэкологии: Воздух в Баку стал чище

За счет снижения числа транспортных средств на дорогах фиксируется значительное улучшение качества воздуха в Баку, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает Trend.

По словам Тагиевой, такие результаты отмечены и в других странах, где резко уменьшились выбросы в атмосферу: «Это еще раз подтверждает простую мысль - уменьшение вредных выбросов в атмосферу приводит к очищению воздуха».

Тагиева напомнила, что призывы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу делались всегда, будь это связано с выбросами выхлопных газов транспортными средствами или промышленными предприятиями, либо с объектами общепита, не использующими соответствующие современные очистительные установки.