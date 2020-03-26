Ученые: Коронавирус мутирует в 10 раз медленнее гриппа

Различия между ними оказались минимальными. "Вирус мутирует так медленно, что его штаммы очень похожи друг на друга", — сказал профессор кафедры медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльз Чиу, передает РИА Новости.

Отмечается, что SARS-CoV-2 мутирует в 8-10 раз медленнее вирусов гриппа. Пока ученые зафиксировали всего 11 изменений в спаренных основаниях в базе из 30 тысяч нуклеотидных пар. Это, как указывают исследователи, говорит о том, что симптомы и тяжесть протекания заболевания не зависят от штамма. Различия в течении болезни у разных пациентов связаны с разницей в общем состоянии здоровья и состоянием иммунной системы. Таким образом, "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не существует.

Медленные темпы мутации позволяют рассчитывать, что разработка и внедрение вакцины поможет защититься от вируса на годы или даже десятилетия, считают ученые США.