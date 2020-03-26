29 марта по поручению президента Ильхама Алиева начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретились с гражданами, прибывшими в Азербайджан по автомобильной дороге из России и взятыми на карантин.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, были проверены условия пребывания и питания в карантине граждан, были выслушаны их проблемы, с которыми они столкнулись, просьбы и обращения, приняты меры для скорейшего решения поднятых вопросов.

Были осмотрены дополнительные места для размещаемых на карантин лиц и созданные для этого условия, рассмотрены осуществленные меры по обеспечению безопасности и здоровья граждан и персонала, даны необходимые инструкции. Также была рассмотрена ситуация с организацией режимных мероприятий на контрольно-пропускном пункте на государственной границе, эвакуацией в зону карантина прибывающих в страну.