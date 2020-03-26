Ученые подсчитали возможное число жертв коронавируса

Они отмечают, что без мер противодействия COVID-19 переболели бы 7 млрд человек, умерли бы 40 миллионов человек, пишет «Российская газета».

Без мер противодействия коронавирусу вспышка COVID-2019 привела бы к смерти 40 миллионов человек в 2020 году, при других сценариях количество жертв значительно уменьшается. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона.

Примерно наполовину количество смертей сократило бы социальное дистанцирование на 40%, в сочетании с 60-процентным сокращением социальных контактов среди пожилых. Однако и в этом случае системы здравоохранения во всех странах быстро окажутся перегруженными.

«По нашим оценкам, в ближайшие недели и месяцы мир столкнется с беспрецедентно острой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Однако наши результаты показывают, что быстрые, решительные и коллективные действия спасут миллионы жизней в следующем году», – считает доктор Патрик Уолкер.

Оперативные меры, в том числе тестирование и изоляция больных, а также более широкое социальное дистанцирование, отмечают ученые, имеют для сдерживания пандемии решающее значение.

Указывается, что если бы все страны приняли такую стратегию, то при развитии пандемии в 0,2 смертельных случаев на 100 тыс. населения в неделю было бы предотвращено 95% смертей. Это позволило бы спасти 38,7 млн жизней, отмечают исследователи. Если эта стратегия принимается позже, когда показатель составляет 1,6 смертей на 100 тыс. населения в неделю, то количество спасенных жизней снизится до 30,7 млн.

«Всем странам необходимы быстрые, решительные и коллективные действия, чтобы ограничить последствия этой пандемии», – заявил профессор Азра Гани.