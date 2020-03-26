В Германии допустили повторение «итальянского сценария» эпидемии
В Германии может произойти обострение ситуации с коронавирусом, в связи с чем возможна нехватка оборудования для искусственной вентиляции легких, как в Италии, заявил глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.
«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких», – цитирует ТАСС Вилера.
По его словам, врачи вынуждены считаться с тем, что мощностей перестанет хватать, «это совершенно ясно».
Ранее Вилер отмечал, что «коронавирус передается очень быстро. Доля людей, у которых он протекает в тяжелой форме, значительно выше, чем при гриппе, доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, намного значительнее».
По словам ученого, заболевание будет протекать тяжело «у каждого пятого». При этом Вилер полагает, что вакцина от коронавируса появится не раньше 2021 года, пишет «Российская газета».