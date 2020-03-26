В Германии допустили повторение «итальянского сценария» эпидемии

В Германии может произойти обострение ситуации с коронавирусом, в связи с чем возможна нехватка оборудования для искусственной вентиляции легких, как в Италии, заявил глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких», – цитирует ТАСС Вилера.