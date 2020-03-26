Роухани: Борьба с коронавирусом принесла не только страдания

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, выступая на заседании кабинета министров страны, дал высокую оценку как действиям властей, так и сознательности иранских граждан.

Он отметил, что это стало настоящим достижением страны, передает NEWSru.co.il.

"Борьба с вирусом принесла не только страдания. Возникло народное единство, которое мы обязаны сохранить. Мы нашли мощный источник силы, который принесет много пользы всем", - отметил президент ИРИ, призвав задуматься о влиянии более жесткого карантина на иранское общество.

"Нам важно здоровье, но важна и экономика, важна уверенность общества. И сейчас не время формировать лагеря и искать последователей. Нужно забыть о политических конфликтах", - добавил Роухани.