Погода на завтра: пасмурно и дождливо
В понедельник, 30 марта, в Азербайджане местами ожидается нестабильная погода с осадками, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне в течение дня прогнозируется переменная облачность, без осадков, временами пасмурно. Однако ночью местами возможны дожди. Умеренный юго-западный ветер вечером сменит направление на северо-западный.
Температура воздуха на полуострове ночью составит от 5 до 9 градусов тепла, днем 13-18 градусов выше нуля, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем - 50-55%.
В регионах республики временами дожди, в горах возможен снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Ночью и утром прогнозируется туман, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 16-21 градуса, в горных областях ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 5-9 градусов тепла.