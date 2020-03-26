Саломе Зурабишвили посетила Марнеули
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ознакомилась с ситуацией на въезде в Марнеули.
Как сообщает Первый канал ТВ Грузии, президент осмотрела полевой медпункт Министерства обороны, пообщалась с правоохранителями.
Губернатор Квемо-Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили и глава Исполнительной власти Марнеули Заур Даргаллы на въезде в район представили президенту подробную информацию об ограничениях, применяемых в рамках карантинного режима, о проведении медицинского обследования населения, передает Report.