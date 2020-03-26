На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air. Самолет направлялся в аэропорт Ханэда в Японии, передает Inquirer.net.

Рейс выполнялся в интересах национального Министерства здравоохранения и был предназначен для отправки в японский город Ханэду медикаментов для борьбы с коронавирусом

При взрыве погибли все восемь человек, находившихся в самолете: летный медик, медсестра, врач, трое членов экипажа, пациент и его сопровождающий.

Причины аварии пока не известны, передает Интерфакс.