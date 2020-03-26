Иран временно раскрыл двери тюрем

Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса, сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

"К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных", - приводит слова Эсмаили РИА Ноовсти.

На фоне заявлений чиновников о "второй волне" распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале "второй волны" освобождений.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со смертельным исходом. Выздоровели порядка 12,3 тысячи человек.