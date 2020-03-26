Грузия отказалась от помощи Саакашвили

Процесс возвращения на родину граждан Грузии продолжается, в этом деле страна не нуждается в какой-либо помощи, заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя инициативу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На днях Саакашвили предложил грузинскому правительству свою помощь, чтобы бесплатно доставить на родину до 1 тысячи граждан Грузии, застрявших в Европе из-за пандемии нового коронавируса.

«Грузия была одной из тех стран, которая с первого для официально заявила, что все граждане Грузии могут обратиться в посольства страны, и мы организованно их вывезем. Данный процесс продолжается, и стране в этом не нужно никакой помощи», — заявил Гахария, передает Грузия Онлайн.

В свою очередь генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе также заявил, что грузинское правительство не нуждается в помощи Саакашвили: «Мы сделали определенные шаги, осуществлены рейсы. Единственная наша просьба к «Единому национальному движению» (ЕНД) и их лидеру Михаилу Саакашвили - прекратить вредить, это будет самой большой помощью в сегодняшней ситуации. Если будут необходимы дополнительные мероприятия, дополнительные просьбы к людям, странам, сектору бизнеса, то мы и это сделаем, но пока этого не нужно», передает РИА Новости.