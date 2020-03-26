В Армении 14 сотрудников Минздрава заразились коронавирусом
Четырнадцать сотрудников Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Алину Никогосян.
"У 14 сотрудников городского филиала Национального центра по контролю и профилактике заболеваний подтверждено коронавирусное заболевание. Проведены все профилактические мероприятия", - заявила Никогосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 424 случая заражения COVID-19, трое пациентов скончались.