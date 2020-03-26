Через Smartpay 54 292 AZN в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Через систему электронных платежей Smartpay в созданный соответствующим указом президента Азербайджана от 19 марта 2020 года Фонд поддержки борьбы с коронавирусом по настоящий момент от 349 физических лиц перечислено 54 292 маната 64 гяпик.

Техническая платформа для перечисления пожертвований через эту систему запущена Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий. С операций по перечислению пожертвований комиссия не взимается.

Отметим, что в настоящее время посредством Smartpay создана возможность осуществлять пожертвования в филиалах и отделениях ООО «Азерпочт» на территориии всей республики, через платежные терминалы «Нахчыванбанк» и «Рабитабанк», а также, не выходя из дома, через сайты kassam.az, modenis.az, paysis.az и smartpay.az.