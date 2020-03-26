Число жертв коронавируса в Италии приближается к 11 тысячам

В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, сообщил глава департамента гражданской защиты республики Анджело Боррелли.

Число умерших от инфекции в Италии на данный момент составляет 10 779. Число вылечившихся увеличилось на 646 и достигло 13 030 человек. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 97 689 человек (включая жертв и вылечившихся), передает РИА Новости.

Сам Боррелли вернулся к работе после непродолжительного недомогания. Он прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным.