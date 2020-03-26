В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

С 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей российской столицы, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает Интерфакс, покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора.

"А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - сообщается на сайте мэра российской столицы.

"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр Москвы, подчеркнув, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.