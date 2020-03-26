В Нахчыванской Автономной Республике не отмечено случаев заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения Нахчыванской АР Ниязи Новрузов, сообщает Report.

По словам Новрузова, так как закрыты въезд и выезд из республики, какой-либо опасности нет: "В хозяйственных магазинах, игральных залах, стоматологических кабинетах и наиболее часто используемых населением местах проводятся дезинфекционные работы. Для проведения обследований и проверок в Нахчыване установлены современные лаборатории, где можно поставить точный диагноз лицам с подозрением на инфекцию".

"Уже несколько дней, как в Нахчыване приступили к деятельности онлайн-маркеты, доставляющие клиентам все заказанные необходимые продукты и товары... Въезд в Автономную Республику из-за рубежа приостановлен. Пожилым и лицам, нуждающимся в уходе, на дому оказывается социальная помощь. В больницах Нахчывана есть необходимое оборудование", - добавил министр.