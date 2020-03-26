Главный инфекционист США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек

В результате эпидемии коронавируса может умереть «от 100 тыс. до 200 тыс.» американцев, спрогнозировал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он подчеркнул, что строить прогнозы в нынешних условиях крайне сложно, но при этом отметил: «Заразятся миллионы», передает Коммерсант.

По словам Энтони Фаучи, вскоре многие американские штаты и города столкнутся с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В частности, по его прогнозу, в Новом Орлеане аппараты закончатся уже через неделю. В то же время эксперт назвал «крайне маловероятными» сценарии, согласно которым жертвами эпидемии в США может стать «миллион или более человек».

По данным на воскресенье, в США количество случаев заражения COVID-19 превысило 125 тыс. человек. Около 2,1 тыс. умерли.