Эльдар Алиев, отдел экономики 22:18

Високосный год принес миру много бед, среди которых особо следует отметить новый коронавирус. Он косит людей, заставляет политиков принимать самые неординарные решения, играется с глобальной экономикой, как кашалот с котиком. В такой ситуации власти разных стран принимают меры, направленные на экономию бюджетных расходов, сокращение импорта, ужесточение монетарной политики… Азербайджанское правительство не составляет в этом исключение, принимая все меры, в том числе и опережающие, что ясно показывает и официальная статистика. А показатели Госкомтаможни по внешнеторговым отношениям и вовсе действуют успокаивающе - положительное сальдо растет. Правда, итогов первого квартала, по вполне понятным причинам, пока нет, поэтому постараемся довольствоваться статистикой первых двух месяцев текущего года. За этот период страна осуществила торговые операции с зарубежными странами на 5,036 млрд долларов. Правда, это на 5,3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, но ситуация на глобальном рынке сегодня вовсе не способствует росту торгового оборота.

Зато положительное сальдо по внешнеторговым операциям составило 1,462 млрд долларов, это на 48,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Причем в структуре внешнеторгового оборота за два месяца на долю экспорта пришлось 3,249 млрд долларов США, импорта - 1,787 млрд долларов. И надо особо подчеркнуть, что по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года импорт Азербайджана сократился на 378,73 млн долларов, а экспорт увеличился на 97,24 млн долларов. Правительство добивается одной из важнейших своих задач – увеличивает экспорт при снижении импорта. И это залуживает одобрения, однако ставить точку мешает одно но. За этот же срок Азербайджан импортировал 11 547 автомобилей различного назначения стоимостью 122,9 млн долларов, что в 2,2 раза, или на 6 378 единиц больше, чем за два месяца прошлого года. Да, для развития экономики нам нужны автотранспортные средства – автобусы, грузовики и прочие средства разного назначения. Но дело в том, что в импорте машин превалируют легковые автомобили - 6 010 единиц. Рост импорта легковушек составил 2,3 раза - до 10 717 (99,413 млн долларов).

Мы не первый раз анализируем ситуацию на автомобильном рынке страны, стараясь довести до общественности минусы, которыми может обернуться безудержный рост импорта легковушек. С одной стороны, это, конечно, отрадно и свидетельствует о растущем благосостоянии населения. Но вот настал момент, когда уже во весь голос надо призвать общественность к воздержанию. Машина ведь не продукт первой необходимости. И в период, когда вводятся ограничения на более жизненно важные действия и товары, следовало бы, пожалуй, ввести лимиты и на менее нужные автомобили. Тем более что 6 574 автомобиля на 60,617 млн долларов ввезено за этот период из Грузии. И количество импортированных из соседней страны вовсе не новых автомобилей в годовом сравнении выросло на 4 399 единиц, или втрое. Более 60 млн долларов отдавать в такое время на машины, многим из которых место уже свалке, - роскошь непозволительная. За такую сумму можно было обеспечить страну и защитными масками, и аппаратами для вентиляции легких, что в случае разгула эпидемии коронавируса (не приведи Аллах) могло бы спасти от смерти сотни людей. Кризис, развязанный коронавирусом, заставляет людей по всему миру переходить на режим строжайшей экономии. И не случайно продажи автомобилей даже в странах Евросоюза снизились и в феврале, продолжив негативный январский тренд. Число зарегистрированных новых автомобилей в 26 странах ЕС в прошлом месяце сократилось на 7,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 957,052 тыс. Правда, готовясь к вводу изменений в налоговом законодательстве, вступившим в силу в 2020 году, европейцы резко увеличили покупки автомобилей в декабре прошлого года. Но ухудшение глобальной экономической картины и неопределенность, связанная с распространением коронавируса, также способствовали падению спроса на автомобили в феврале.