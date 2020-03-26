Врачи назвали полезную замену мясу

Диетологи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что бобовые могут заменить мясо, а их регулярное употребление очень полезно для здоровья.

Специалисты отмечают, что чечевица, нут и горох содержат в себе клетчатку и белок, по качеству не уступающий белку в мясе, передает РИА Новости со ссылкой на сайт MedicalXpress.

Кроме того, регулярное употребление бобовых снижает риск развития сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови.

"Добавьте немного нута в свой салат. Используйте бобовые в качестве гарнира вместо картофеля и риса. Используйте их в качестве основного блюда вместо мяса", — посоветовал один из авторов исследования, профессор Крис-Этертон.

Он также предупредил, что человеческий организм может по-разному реагировать на употребление бобов. Для того чтобы избежать чувства дискомфорта в кишечнике, диетолог порекомендовал готовить их путем длительной варки или тушения.