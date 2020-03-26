В Азербайджане закрылись салоны красоты и парикмахерские

В связи с усилением особого карантинного режима приостановлена деятельность парикмахерских и салонов красоты. Как сообщает Qafqazinfo, об этом заявил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор Эльшад Гаджиев.

По его словам, кроме того, ограничена деятельность автосервисов, игровых салонов и других объектов, обслуживающих население на местах.

Э.Гаджиев попросил население следовать правилам карантина. По его словам, нарушители правил особого карантинного режима будут наказаны в соответствии с законом.

Отметим, что карантинный режим усилен в Азербайджане с 29 марта.