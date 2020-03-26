МЧС проводит дезинфекцию в Баку фото; видео
В целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает предпринимать необходимые меры в соответствии с инструкциями правительства страны.
В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что со вчерашнего дня соответствующие подразделения Государственной противопожарной службы МЧС начали дезинфекционные мероприятия в различных районах Баку. В рамках проводимых мероприятий территории обрабатываются специальным раствором.