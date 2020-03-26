Минтруда представит предложения по социальной защите граждан

Созданная указом президента Ильхама Алиева рабочая группа по социальным вопросам и вопросам занятости подготовила предложения относительно социальной защиты граждан. Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом коммуникаций и связей с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По словам Талыбова, эти вопросы будут рассмотрены комплексно. Предложения как со стороны предпринимателей, так и граждан по вопросам трудоустройства представлены соответствущим структурам. Подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни.

При этом заведующий отделом Минтруда подчеркнул, что распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности и направлена на дезориентацию граждан.