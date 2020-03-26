Профессор Алла Мироненко: «До спада коронавируса еще далеко» в гостях у haqqin.az
«Пока никакой вакцины против короновируса нет, и я очень сомневаюсь, что китайцам удалось ее изобрести», - однозначно заявила haqqin.az заведующая отделом вирусных инфекций украинского Института эпидемиологии и инфекционных болезней профессор Алла Мироненко.
Как утверждает специалист-вирусолог, все инфекции и вирусы зарождаются то в Китае, то в Африке. Там, где эпидимиологическая ситуация, питание, гигиена оставляют желать лучшего. Для распространения вирусов Китай, Индия, африканские страны с их повсеместным недостатком и специфичностью пищи, несоблюдением элементарных санитарных норм - благодатная почва. К тому же известно, что чем больше население той или иной страны, тем больше и риск распространения различных вирусов и инфекций.
«Коронавирус уже стал человеческим, ибо начала осуществляться передача от человека к человеку. А произошел он, скорее всего, от летучих мышей, так как генетическая информация вирусов COVID-19 на 96% схожа с генетической информацией коронавируса, присущего летучим мышам. Часто организм человека не приспособлен к другим вирусам животного происхождения, поэтому они вызывают тяжелые заболевания. Например, такие арбовирусные инфекции, как весенне-летний энцефалит, передаваемый комарами», - рассказала Мироненко.
Отвечая на волнующий всех сегодня вопрос, когда же все-таки одолевающая человечество болезнь сойдет на нет, профессор отметила, что все респираторные инфекции, коронавирус в том числе, летом не распространяются так быстро и интенсивно.
«Возможно, отдельные случая заболевания и будут, но в теплое время года респираторные инфекции обычно не очень распространяются благодаря инсоляции - солнцу, высокой внешней температуре, сквознякам, открытым окнам. Есть надежда, что летом мы все-таки немного отдохнем. Но, к сожалению, осенью всё может вернуться», - сказала А.Мироненко.
Объясняя, отчего же тогда в той же Саудовской Аравии, где климат не просто теплый, а жаркий, люди тоже болеют короновирусом, профессор подчеркнула, что в отличие от европейских стран ситуация в странах с жарким климатом не катастрофическая, и если там есть случаи заболевания, то «привозные».
«Когда, наконец, появится вакцина? Думаю, что если бы Китай в свое время не скрывал масштабы этой болезни, возможно, другие страны были бы лучше готовы к эпидемии. США и Франция уже начали клинические испытания разработанных вакцин. Но еще не известно, чем они закончатся. И даже если они и закончатся успешно, то нужно понимать, что население Соединенных Штатов — 325 млн человек и определенная их часть — пожилые люди. А значит в первую очередь государство защитит своих пожилых людей. А продавать вакцины начнут только тогда, когда их будет уже достаточно произведено. Так же и остальные страны, которые этими вакцинами занимаются, - будут спасать свое население, а уж потом, возможно, продадут другим. Полагаю, что по крайней мере до осени Европа и наши страны вакцину не получат.
Мы должны беречь себя до июня, это очень важно, а до этого карантин - самое эффективное средство. И не надо забывать, что мы находимся в самом начале подъема заболеваемости. А любая эпидемия имеет закономерность: есть начало, есть подъем, потом пик, а уж потом спад. То есть до спада нам еще далеко… Говорить же о том, сколько людей переболеют, я, честно говоря, не берусь», - признается А.Мироненко.
Говоря о мерах предосторожности, профессор подчеркнула, что мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком после контакта с потенциально зараженными поверхностями — это обязательно. Носить маски также правильно - если посещаете людные места или пользуетесь лифтом, надевайте и маску и перчатки, которые после использования можно выкинуть, а руки продезинфицировать.
Коснулась инфекционист и очередной напасти – хантавирусов, заявив, что это вовсе не новые вирусы, а природные очаговые инфекции, где источником являются мелкие грызуны, которые могут заражать людей.
«Болезнь может протекать с признаками легочной недостаточности, высокой температурой, но люди друг друга не заражают, - отметила профессор. - Вирус не передается, можно заразиться только в природных очагах, где возможен контакт с грызунами или их выделениями».