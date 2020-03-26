«Пока никакой вакцины против короновируса нет, и я очень сомневаюсь, что китайцам удалось ее изобрести», - однозначно заявила haqqin.az заведующая отделом вирусных инфекций украинского Института эпидемиологии и инфекционных болезней профессор Алла Мироненко.

Как утверждает специалист-вирусолог, все инфекции и вирусы зарождаются то в Китае, то в Африке. Там, где эпидимиологическая ситуация, питание, гигиена оставляют желать лучшего. Для распространения вирусов Китай, Индия, африканские страны с их повсеместным недостатком и специфичностью пищи, несоблюдением элементарных санитарных норм - благодатная почва. К тому же известно, что чем больше население той или иной страны, тем больше и риск распространения различных вирусов и инфекций.

«Коронавирус уже стал человеческим, ибо начала осуществляться передача от человека к человеку. А произошел он, скорее всего, от летучих мышей, так как генетическая информация вирусов COVID-19 на 96% схожа с генетической информацией коронавируса, присущего летучим мышам. Часто организм человека не приспособлен к другим вирусам животного происхождения, поэтому они вызывают тяжелые заболевания. Например, такие арбовирусные инфекции, как весенне-летний энцефалит, передаваемый комарами», - рассказала Мироненко.

Отвечая на волнующий всех сегодня вопрос, когда же все-таки одолевающая человечество болезнь сойдет на нет, профессор отметила, что все респираторные инфекции, коронавирус в том числе, летом не распространяются так быстро и интенсивно.

«Возможно, отдельные случая заболевания и будут, но в теплое время года респираторные инфекции обычно не очень распространяются благодаря инсоляции - солнцу, высокой внешней температуре, сквознякам, открытым окнам. Есть надежда, что летом мы все-таки немного отдохнем. Но, к сожалению, осенью всё может вернуться», - сказала А.Мироненко.

Объясняя, отчего же тогда в той же Саудовской Аравии, где климат не просто теплый, а жаркий, люди тоже болеют короновирусом, профессор подчеркнула, что в отличие от европейских стран ситуация в странах с жарким климатом не катастрофическая, и если там есть случаи заболевания, то «привозные».