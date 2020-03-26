Почти 300 человек умерли во Франции за минувшие сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, число летальных исходов превысило 2,6 тысячи. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон, передает ТАСС.

"С 1 марта в больницах страны зарегистрировано 2 606 смертельных случаев, - сказал он, добавив: - За последние 24 часа умерли 292 человека".

Саломон при этом подчеркнул, что за это время свыше 7 тысяч человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.

По данным Саломона, общее число случаев заражения коронавирусом во Франции составляет почти 40,2 тыс. В настоящее время в стране госпитализированы свыше 19 тыс. заболевших: "Из них около 4,6 тыс. человек - в реанимации. Треть из них - младше 60 лет".

"Число пациентов, поступивших в больницы Франции, увеличилось со вчерашнего дня на 10%", - указал глава управления, констатировав, что "ситуация с распространением вируса продолжает ухудшаться".