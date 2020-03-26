Трамп: США не будут платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

Власти США не будут оплачивать расходы, связанные с обеспечением безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые переехали из Канады в Соединенные Штаты. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!" - написал хозяин Белого дома.

Ранее британская газета The Sun сообщала, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган уехали из Канады в Лос-Анджелес, где планируют обосноваться на постоянной основе.