Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине

"Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм", - цитирует украинского президента издание Корреспондент.net.

Второй сценарий, по словам Зеленского, это 25% больных, третий - более 50% одновременно больных коронавирусом. "Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - предупредил глава украинского государства.

Зеленский призвал украинцев "осознать, что карантин это не каникулы».

По данным Минздрава Украины, число заболевших в стране возросло до 475 человек, умерли 10 человек.