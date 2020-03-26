Правоохранительные органы Грузии задержали бывшего депутата парламента Самвела Петросяна, ему грозит до семи лет. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеканал "Мтавари".

Отмечается, что причиной задержания Петросяна стала его драка с применением оружия с депутатом от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Энзелом Мкояном.