Депутаты-армяне в Грузии устроили разборки видео
Правоохранительные органы Грузии задержали бывшего депутата парламента Самвела Петросяна, ему грозит до семи лет. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеканал "Мтавари".
Отмечается, что причиной задержания Петросяна стала его драка с применением оружия с депутатом от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Энзелом Мкояном.
По данным телеканала, ссылающегося на очевидцев, оружие применил Мкоян: он произвел пять выстрелов в направлении кафе-бара Петросяна. Но полиция задержала Петросяна и его 19-летнего племянника, утверждают свидетели.
Задержанные обвиняются в хулиганстве и незаконном применении оружия. Им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Отмечается, что причина стычки – многолетнее противостояние клана Петросян и Мкоян в Самцхе-Джавахети.