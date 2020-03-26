В России ситуацию с коронавирусом назвали «крайне серьезной»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с эпидемией COVID-19.

«Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная... Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», - цитирует Медведева Интерфакс.

По словам замглавы Совбеза РФ, все необходимые меры принимаются, важно не поддаваться панике. Медведев призвал быть готовы к «разным сценариям» развития болезни.

«Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений, поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину, прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», - сказал зампред Совбеза.