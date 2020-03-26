От КАТВ врачам: бесплатное телевидение
Один из ведущих операторов кабельного телевидения и интернет-услуг KATV1, запускает социальную акцию!
Медицинский персонал, участвующий в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) и работающий день и ночь за здоровье каждого из нас в текущем карантинном режиме, получит месяц бесплатного телевидения и интернет-услуг.
Чтобы воспользоваться акцией необходимо заполнить форму https://bit.ly/2xxnkzO
Принимая во внимание превентивные меры, применяемые в стране, KATV1 рекомендует своим абонентам использовать следующие альтернативные каналы обслуживания:
- Онлайн обслуживание клиентов на сайте www.katv1.az;
- WhatsApp чат-сервис активирован на +994 50 999 91 27 и +994 50 888 81 27;
- В онлайн-формате с наших официальных страниц https://www.facebook.com/katv1.az/ и https://www.instagram.com/katv1_en/;
- Call-центр 127 и аварийные службы работают в усиленном режиме в формате 247;