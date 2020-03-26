Трамп назвал смерть 200 тысяч американцев от короны - лучшим сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек — это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали", — сказал он, напомнив, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек.