Трамп назвал смерть 200 тысяч американцев от короны - лучшим сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек — это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали", — сказал он, напомнив, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек.

Глава Белого дома сообщил, что ожидает пик смертности от коронавируса в США в течение двух недель, а восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня.

Трамп также распорядился продлить меры против распространения COVID-19 до 30 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

США являются лидером по числу заболевших, там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.

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