В Германии за сутки от коронавируса умерли 70 человек

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4 751 и достигло 57 298, от заболевания с 29 марта умерли с 66 человек. Как передает РИА "Новости", об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Днем ранее институт сообщал о 52 547 заболевших и 389 скончавшихся. Общее количество жертв теперь - 455.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (13 989), Северном Рейне-Вестфалии (12 178), Баден-Вюртемберге (10 943). В Берлине - 2 464.