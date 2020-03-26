Мэр Нью-Йорка забил тревогу: «У нас заканчиваются ресурсы»

В Нью-Йорке запасов медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом, хватит лишь до конца недели, особенно наблюдается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких. Как передает ТАСС, об этом заявил мэр города Билл де Блазио.

"У нас достаточно запасов на неделю, считая с сегодняшнего дня, кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких. Нам требуется как можно скорее, по крайней мере, несколько сотен таких устройств", - заявил он.

По его словам, остальных средств для борьбы с коронавирусом у нас пока достаточно до 5 апреля.

"Однако к этому дню, 5 апреля, нам потребуются новые поставки, и особенно это касается как раз аппаратов для искусственной вентиляции легких. Все больше проблем также с обеспеченностью больниц медицинским персоналом", - подчеркнул мэр.

Для лечения заразившихся коронавирусом используется ряд медицинских препаратов. Кроме того, для предотвращения заражения постоянно необходимы маски, перчатки, средства дезинфекции.