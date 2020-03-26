В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В Китае к настоящему моменту остаются в больницах 2396 человек, зараженных коронавирусом. Выздоровели 93% всех инфицированных, сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

По последним данным, общее число зараженных в материковом Китае достигло 81470 человек, вылечились и выписаны из больниц 75770 пациентов, передает РИА Новости.

Всего с момента начала эпидемии в Китае за пределами провинции Хубэй были зафиксированы 13669 случаев заражения, 118 из них закончились смертью пациентов, таким образом, смертность составила 0,86%.

При этом в самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был подтвержден 67801 случай заражения, умерли 3186 больных, смертность составила 4,69%. В городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,09%.