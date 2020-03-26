Заболевшая COVID-19 в России девочка выздоровела

Девочка из Курганской области, у которой был лабораторно подтвержден коронавирус, выздоровела, сообщает в понедельник региональный штаб по профилактике COVID-19, передает РИА Новости.

Ребенок стал первым, у кого в регионе был выявлен коронавирус. По данным властей, после поездки в Испанию девочка вместе с семьей находилась на изоляции в частном доме. После выявления болезни она была госпитализирована. Заболевание протекало в легкой форме, у родственников результат на коронавирус отрицательный.

"В Курганской области выздоровел ребёнок, у которого был диагностирован коронавирус. Напомним, это был единственный случай в регионе. По данным на 30 марта заболевших нет", – говорится в сообщении штаба.