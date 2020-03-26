Между тем, власти Армении предлагают на время режима ЧП следить за перемещениями граждан, в том числе и с помощью электронных программ на телефонах. Об этом, в частности, заявил министр юстиции республики Рустам Бадасян.

Число заразившихся коронавирусом в Армении возросло. Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за минувшие сутки в республике зафиксировано 58 новых случаев заражения. Число заболевших, таким образом, составило 482.

Глава Минюста подчеркнул, что это вмешательство будет ограничено сроками ЧП, а данные будут передаваться только ответственным органам. За незаконное раскрытие личной информации граждан предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

В частности, предлагается использовать электронные программы для того, чтобы устанавливать местонахождение абонента и данные о номерах, с которыми он общался (но не содержание телефонных разговоров). Предлагается собирать и данные о состоянии здоровья абонентов – в том числе данные, составляющие медицинскую тайну.

"Эти данные будут использоваться только для того, чтобы понять, соблюдает ли человек режим изоляции и самоизоляции. Для этого будут использованы только электронные приложения, разрешенные государством", - добавил Бадасян.