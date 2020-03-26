В Грузии зараженных коронавирусом уже 97
В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 97 человек, сообщает специальный сайт по мониторингу заболевания.
"Подтвержденных случаев инфицирования - 97, среди них выздоровели - 18, в режиме карантина - 4 876, под наблюдением 264", - говорится в сообщении.
В Грузии до 21 апреля объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. В стране введено ограничение на передвижение, скопление людей более 10 карается санкциями, передает Sputnik Грузия.
Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвав население сделать все, чтобы это не произошло.