В Азербайджане предложили присвоить врачам особый статус

В Азербайджане врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом, предлагается присвоить особый статус. С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступила депутат Малахат Ибрагимгызы, сообщает Trend.

По словам парламентария, врачи проявляют большую самоотверженность в борьбе с коронавирусом и ставят под угрозу свое здоровье.

«Отрадно, что в Азербайджане таких случаев нет. Но если такое произойдет, то этим людям должен быть присвоен особый статус», - сказала Ибрагимгызы.