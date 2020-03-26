В Иране вспыхнули бунты в тюрьмах
В тюрьме иранского города Шираз произошел бунт, сообщает агентство ISNA. По словам генпрокурора провинции Фарс, бунт подняли заключенные, содержавшиеся в двух корпусах тюрьмы «Адиль Аббас».
К утру понедельника силам безопасности удалось подавить бунт и восстановить контроль над тюрьмой. Повреждены часть камер и ограждений, пишет Anadolu.
О причинах бунта не сообщается. Информация о возможных побегах арестантов и пострадавших также отсутствует.
Ранее из тюрьмы в районе Сакыз в провинции Курдистан во время бунта на фоне угрозы коронавируса COVID-19 бежали 74 заключенных. Десять из них были задержаны и возвращены в тюрьму, двое сами сдались силам безопасности.